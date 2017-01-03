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Efeler Ligi'ne yayın müjdesi

Tarih03 Ocak 2017 , 16:05

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Efeler Ligi'ne yayın müjdesi

-AJANSSPOR

Voleybol Efeler Ligi artık TRT Spor'dan yayınlanacak.

Bugün Milli Takım antrenörleri ile gerçekleştirilen imza töreninde konuşan TVF Başkanı Akif Üstündağ, Efeler Ligi'nin TRT Spor'dan yayınlanacağı müjdesini verdi.

Efeler Ligi'nin ikinci devresinin başlamasıyla birlikte maç yayınları da başlayacak.

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