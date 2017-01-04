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Fenerbahçe İsrail deplasmanında!
04 Ocak 2017 , 11:06
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finallerin ilk maçında yarın İsrail'in Hapoel Mate takımına konuk olacak.
Nahariya kentindeki Ein Sara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 18.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak ve turu geçen takım belli olacak.
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