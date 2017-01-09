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Arkasspor kupa istiyor!
09 Ocak 2017 , 15:46
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Arkas
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Kupa Voley'de finale kalarak, İzmir'e kupa ile dönmek istediklerini bildirdi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Arkas Spor'un Kupa Voley'de yarın saat 16.30'da Halkbank ile karşı karşıya geleceği, 8 takımın eleme usulüne göre mücadele edeceği maçların Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
Mavi-beyazlılar, Ankara ekibini yenerek elediği taktirde İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçının galibiyle yarı finalde 11 Ocak Çarşamba günü karşılaşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Efeler Ligi'nde ilk yarının sona ermesinin ardından tüm yoğunluklarını Kupa Voley'e verdiklerini, takım kalitesi ve oynadıkları voleybolla bu kupaya talip olduklarını gösterdiklerini kaydetti.
Ligin en iyi takımlarının mücadele edeceği Kupa Voley'in son derece kaliteli maçlara sahne olacağını dile getiren Özden, "Kupa Voley'de finale kalmak ve İzmir'e kupa ile dönmek için hazırlandık." ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Arkas
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