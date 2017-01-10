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Galatasaray çeyrekte elendi!
10 Ocak 2017 , 22:57
İstanbul BBSK: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1
Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Bağde
İstanbul BBSK: Rouzier, Berkan Eryüz, Özkan Hayırlı, Arslan Ekşi, Mert Matiç, Marechal (Burak Mert, Erdem Sonat, Kadir Cin, Caner Peksen, Pirice)
Galatasaray HDI Sigorta: Murathan Kısal, Yasin Aydın, Halil İbrahim Akşeker, Bartman, Hüseyin Koç, Tuia (Can Ayvazoğlu, Emre Ünlü, Melih Sıratça, Emin Gök, Doğukan Ulu)
Setler: 25-17, 27-25, 21-25, 25-22
Süre: 125 dakika (28, 34, 33, 30)
Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında İstanbul BBSK, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Galatasaray HDI Sigorta'nın antrenörü Nedim Özbey son sette kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Erkekler Kupa Voley, yarın yarı final karşılaşmalarıyla devam edecek.
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