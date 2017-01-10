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Galatasaray çeyrekte elendi!

Tarih10 Ocak 2017 , 22:57

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Galatasaray çeyrekte elendi!

İstanbul BBSK: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

Salon: Balıkesir Yeni 

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Bağde

İstanbul BBSK: Rouzier, Berkan Eryüz, Özkan Hayırlı, Arslan Ekşi, Mert Matiç, Marechal (Burak Mert, Erdem Sonat, Kadir Cin, Caner Peksen, Pirice) 

Galatasaray HDI Sigorta: Murathan Kısal, Yasin Aydın, Halil İbrahim Akşeker, Bartman, Hüseyin Koç, Tuia (Can Ayvazoğlu, Emre Ünlü, Melih Sıratça, Emin Gök, Doğukan Ulu)

Setler: 25-17, 27-25, 21-25, 25-22

Süre:  125 dakika (28, 34, 33, 30)

 

Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında İstanbul BBSK, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta'nın antrenörü Nedim Özbey son sette kırmızı kart ile cezalandırıldı. 

Erkekler Kupa Voley, yarın yarı final karşılaşmalarıyla devam edecek.

Galatasaray HDI Sigorta'nın antrenörü Nedim Özbey son sette kırmızı kart ile cezalandırıldı. 

Erkekler Kupa Voley, yarın yarı final karşılaşmalarıyla devam edecek.


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