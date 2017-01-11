Fenerbahçe'nin rakibi Halkbank oldu!

Haber: Tayyar SÜMEN

HALKBANK-İSTANBUL B.ŞEHİR BELEDİYESİ: 3-0

SALON: Balıkesir Yeni Spor Salonu

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya-

SETLER: 25-20, 28-26, 28-26

SÜRE: 93Dk. (26, 36,31)

HALKBANK: Kemal (4), Mustafa (-), Burutay (15), Emre (5), Miljkovic (18), Kooy (14), Hasan (L), Vıncıc (2),

İSTANBUL B.ŞEHİR BELEDİYESİ: Kadir (-), Özkan (4), Rouzier (8), Marechal (7), Matic (8), Arslan (3), Burak (L), Price (3), Coskovic (7), Le Goff (4),

SAYI: 81-72

RAKİP HATADAN SAYI: 23-28

SERVİS: 80-73

SERVİSTEN SAYI: 4-2

HATALI SERVİS: 18-12

MANŞET: 61-62

HATALI MANŞET:2-4

HÜCUM: 84-76

HÜCUMDAN SAYI: 44-33

BLOKTAN SAYI: 10-9

KUPANIN İKİNCİ FİNALİSTİ HALKBANK OLDU!

2016-2017 Erkekler Kupa Voley Yarı Final 2. karşılaşmasında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyesini 3- 0 mağlup etti. Finalin 2. takımı oldu. Halkbank Finalde Fenerbahçe ile karşılacak. Finalmaçı Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda saat 19:00'da oynanacak. Final maçı NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

HALKBANK İLK SETİ ALIRKEN ZORLANMADI!

Çeyrek Finalde Arkas'ı 3-0 yenip Yarı Finale yükselen Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup edip Yarı Finale terfi eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yarı Finalde karşılaştıkları maçta oyuna iyi başlayan Halkbank oldu. İlk setin teknikmolalarını da 8-5 ve 16-13 önde geçti. Sonraki sürelerde sayı farkını 5'e yükselten Halkbank seti de 25-20 aldı.

HALKBANK KOLAY BAŞLADIĞI SETİ ZOR ALDI!

İlk seti rahat kazanan Halkban, ikinci setin sonlarında zorlansa da seti almayı başardı. Bu setin teknik molalarını 8-5 ve 16-11 önde geçen yine Halkbank oldu. Maçı bırakmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi rakibini 20-20'de yakaladı ve beraberliği sağladı. Sonraki süreler karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle 26-26'ya kadar sürdü. Son 2 sayıyı da alan Halkbank zor da olsa bu seti de 28-26 aldı.

ÜÇÜNCÜ SETİ DE ALAN HALKBANK FİNALİN YOLUNU TUTTU!

Maçın üçüncü seti de büyük çekişme içerisinde başladı. Karşılıklı alınan sayı ve beraberlikle süren sette iki takım da maçı koparamadı. Bu setin de teknik molalarını 8-7 ve 16-12 önde geçen Halkbank oldu. Halkbank 4 sayılık farkı koruyamayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16-16'da beraberliği sağladı. 19-20 öne geçti. 20-20'de beraberliğ sağlayan Halkbank skoru 23-21'e getirdi. Halkbank 24-22 oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi pasörü hakemin kararına itiraz edince sarı kartı gördü. Büyükşehir üst, üste 2 sayı aldı. Tekrar 24-24'de beraberliği sağladı. Beraberlikler 26-26'ya kadar devam etti. devam etti. Alınan son 2 sayı Halkbank'a seti 28-26 maçı da 3-0 kazandırdı. Halkbank finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Büyükşehir Belediyesi kupaya veda etti.