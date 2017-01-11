İlk finalist Fenerbahçe!

Haber: Tayyar SÜMEN

İNEGÖL BELEDİYESİ- FENERBAHÇE: 1-3

SALON: Balıkesir Yeni Spor Salonu

HAKEMLER: Erdal Akın- Yavuz Akdemir

İNEGÖL BELEDİYESİ: Mehmet (3), Caner (3), Gazmend (17), İbrahim (16), Klapwijk (21), Bahov (8), Beytullah (L), Özer (L), Gökhan (1), Tunç (-), Görkem (7),

FENERBAHÇE: Quesque (17), Pajenk (8), Selçuk (4), Sket (26), İbrahim (-), Metin (16), Alperay (L), Mehmet (L), Sabit (2), Metehan (-), Oğulcan (-)

SETLER: 18-25, 21-25, 32-30, 24-26

SÜRE: 128 Dk. (23, 29, 44, 32)

SAYI: 95-106

RAKİP HATADAN SAYI: 19-33

SERVİS: 96-104

SERVİSTEN SAYI: 8-8

HATALI SERVİS:21-15

MANŞET: 89-75

HATALI MANŞET:10-11

HÜCUM: 108-91

HÜCUMDAN SAYI: 62-55

BLOKTAN SAYI: 6-10

KUPANIN İLK FİNALİSTİ FENERBAHÇE OLDU!

2016-2017 Sezonu Kupa Voley Erkekler Final Etabı Yarı Final karşılaşmasında İnegöl Belediyesi'ni çıkarttığı harika maç sonrası 3-1 mağlup eden Fenerbahçe ilk finalist oldu. İnegöl Belediyesi ise şampiyonaya veda etti. Fenerbahçe'nin finalde rakibi bugün (11.1.2017 Çarşamba) oynanacak Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçının galibi olacak. Karşılaşmayı Federasyon Başkanı Akif Üstündağ, Federasyon Başkan Vekili Ahmet Göksu, Federasyon üyesi Kurtaran Mumcu, Metin Mengüç Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay ve Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve İl spor Müdürlüğü Şube Müdürleri ile Balıkesirli spor severler izledi.

İLK SETİ ALAN FENERBAHÇE OLDU!

Çeyrek Final karşılaşmasında Maliye Milli Piyango'yu 3-1 mağlup edip yarı finale yükselen Fenerbahçe ile Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup edip yarı finale yükselen İnegöl Belediyesi arasında oynanan yarı final karşılaşmasına iyi başlayan Fenerbahçe oldu. Teknik molaları da 5-8 ve 11-16 önde geçen Sarı-Lacivertliler seti de 7 sayılık fark ile 18-25 alırken zorlanmadı. Fenerbahçe seti ataktan 16, bloktan 2, servisten 1 ve rakip takım hatasından da aldığı 6 sayı ile seti kazandı.

KANARYALAR İKİNCİ SETİ DE ALIRKEN ZORLANMADI!

İlk seti kaybeden İnegöl Belediyesi ikinci sete iyi başladı. İlk seti de 8-6 önde kapadı. Fenerbahçe rakibini 9-9'da yakaladı ve beraberliği sağladı. Maç skor 13-13'e kadar beraberliklerle sürdü. Fenerbahçe Sket ve Quesque'nin smaçlarıyla oyuna ağırlığını koydu. İkinci teknik molayı da 14-16 önde bitirdi. Pasör Selçuk takımı çok iyi oynattı. Metin ve Pajenk'inde katkıları ile Fenerbahçe sayı farkını 5 'e çıkarttı. Skor da 15-20 oldu. Sonraki sürelerde de üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe bu seti de 21-25 aldı. Set skorunu da 2-0 lehine çevirdi.

ÜÇÜNCÜ SETİ ALAN İNEGÖL BELEDİYESİ MAÇ İÇİN UMUTLANDI!

İnegöl Belediyesi ikinci sette olduğu gibi, üçüncü sete de iyi başlayan taraf oldu. Bir anda skoru 6-3 lehine çevirmesine rağmen zor anlar yaşadı. Fenerbahçe rakibini 6-6'da yakaladı. 6-7 öne geçti. Sket'in servisi direk sayı olunca Fenerbahçe ilk teknik molaya 6-8 önde girdi. Maçı bırakmayan İnegöl Belediyesi 8-8'de beraberliği sağladı. 10-8 öne geçti. Fenerbahçe 11-11'de beraberliği sağladı. Karşılıklı alınan sayı ve beraberlikler 15-15'e kadar sürdü. Fenerbahçe ikinci teknik molayı da 15-16 önde kapadı. Kıran, kırana geçen sette İnegöl Belediyesi rakibini 20-20'de yakaladı 24-22 öne geçti. İnegöl set sayısını alamadı. Fenerbahçe 24-24'de beraberliği sağladı. Beraberlikler 30-30'a kadar sürdü. Son iki sayıyı alan İnegöl seti de 32-30 aldı. Maç içinde umutlandı.

KIRMIZI KART FENERBAHÇE'YE MAÇI KAZANDIRDI!

Seti kaybeden Fenerbahçe dördüncü sete iyi başladı. Teknik molaları da 5-8 ve 13-16 önde geçti. Sonraki sürelerde de 3 sayılık farkı korudu. Skor 15-18 oldu. Sonraki sürelerde İnegöl Belediyesi 24-24'de beraberliği sağladı. Fenerbahçe 24-25 öne geçti. Önceki sette sarı kart gören Gazmend, bu sette kırmızı kart görünce Fenerbahçe seti 24-26 maçı da 3-1 kazandı. Finalin yolunu tuttu. İnegöl Belediyesi ise kupaya veda etti.Fenerbahçe maçı ataktan 55, bloktan 10, servisten 8 ve rakip takım hatasından da aldığı 33 sayı ile kazandı.