Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un yabancı oyuncuları Arnavut Gazmend Husaj, Moldovalı Dmitrii Bahov ve Hollandalı Niels Klapwijk, Türkiye'de bulunmaktan mutlu.

İki sezondur İnegöl Belediyespor'da forma giyen Arnavut Gazmend Husaj, yaptığı açıklamada, yaşanan terör olaylarının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Türkiye'de mutlu olduğunu ifade eden Husaj, "Türkiye'nin şu anda kritik dönemden geçtiğini biliyoruz. Bunlar için gerçekten çok üzgünüz. Endişeleniyoruz ama burada gerçekten çok iyi durumdayız. Bütün terör mağduru aileler adına çok üzülüyoruz. Bu kötü olayların bitmesini umut ediyorum. Biz burada gerçekten çok güvendeyiz." diye konuştu.

Bahov: "Türkiye'de hiçbir problem yaşamadım"

Moldovalı Dmitrii Bahov da İnegöl Belediyespor'da çok mutlu olduğunu dile getirdi. Takım olarak iyi durumda olduklarını vurgulayan Bahov, şöyle konuştu.

"Arkadaşlık ortamı çok güzel. İçeride ve dışarıda iyi şeyler yapıyoruz. Bunun sonuçlara iyi yansıyacağını düşünüyorum. Biliyoruz, şu anda gerçekten zor. Kritik bir dönemden geçiyoruz ama biz en iyi şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. En iyisini de yapmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar Türkiye'de hiçbir problem yaşamadım. Şu ana kadar kaldığıma göre de mutluyum ve her şey çok güvende."

Klapwijk: "Çok fazla Türk arkadaşım var"

Hollandalı Niels Klapwijk ise Türk insanının sıcak kanlı ve cana yakın olduğunu ifade etti.

Klapwijk, kendisini güvende hissettiğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

"İtalya'dan sonra 3 yıldır Türkiye'de oynuyorum. Burada ilk yılım, çok mutluyum. Takımdaki arkadaşlık çok iyi ve bunu sahaya yansıtıyoruz. İlk hedefimiz play-off oynamak. Ondan sonra bizim hayalimiz tabii ki Avrupa'ya gitmek. Play-off'ta en iyi derece için savaşacağız. Bütün terör olaylarından dolayı üzgünüm. İstanbul'da da çok fazla arkadaşım var. Genel olarak İnegöl'de mutluyuz. Genel anlamda çok güvendeyim. Bütün terör olaylarında hayatlarını kaybedenler için çok üzgünüm. Türkler hakkında çok fazla şey söyleyebilirim. İlk geldiğim yıldan beri Türkler çok arkadaş canlısı ve çok sıcak kanlı. Çok fazla Türk arkadaşım var. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum."