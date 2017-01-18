Halkbank yine kazanamadı!

Haber: TAYYAR SÜMEN

HALKBANK- KNACK ROESELARE: 1-3

SALON: Ankara Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Dusan Hodon (SVK)- Anadri Kovakhuk (UKR)

HALKBANK: Samet (4), Vincic (5), Burutay (14), Kemal (4), Miljkovic (16), Kooy (15), Hasan (L), Caner (L),Fonteles (13), Emre (7), Mustafa (-)

Abdullah (),Mustafa (), Felipe (),Resul,

KNACK ROESELARE: D’Hulst (1), Orczyk (12), Coolman (13), Teurlinckx (10), Verhanneman (13), Fornes (11), Dejanckheere (L), Trinidad (2), Claes (2)

SETLER: 24-26, 19-25, 26-24, 23-25

SÜRE: 108 Dk. (27, 22, 30, 29)

SAYI: 92-100

RAKİP TAKIM HATASI: 13-36

SERVİS: 94-100

SERVİSTEN SAYI: 6-3

HATALI SERVİS: 18-7

MANŞET: 93-76

HATALI MANŞET: 3-6

HÜCUM:114-102

HÜCUMDAN SAYI: 63-53

BLOKTAN SAYI: 10-8

CEV 2016- 2017 Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grup 3. Hafta karşılaşmasında Halkbank, konuk ettiği Belçika temsilcisi Knack Roeselara’ya 3-1 mağlup oldu. İlk 2 maçını kaybedip sıralamada son sırada yer alan Halkbank bu mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi’nin ilk devresini 3 mağlubiyet ve puansız olarak son sırada kapadı. Halkbank 2. Devre rövanş maçını 1 Şubat 2017’de deplasmanda yine aynı takımla oynayacak.

HALKBANK SET SAYISINI ALAMAYINCA SETİ RAKİP TAKIM ALDI!

Yaptıkları ikişer maçı da kaybeden Halkbank ile Knack arasında Ankara’da oynanan karşılaşma karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. İlk teknik molayı konuk takım 7-8 önde geçti. Halkbank rakibini 8-8’de yakaladı. Sonraki süreler 13-13’re kadar beraberliklerle sürdü. İkinci teknik molayı 16-13 önde geçen Halkbank oldu. Teknik mola sonrası Halkbank birer, ikişer sayı önde götürdü. 23-23 beraberlik sonrası Halkbank Miljkovic ile skoru 24-23 lehine çevirdi. Halkbank set sayısını alamayınca rakip 24-24’de beraberliği sağladı. Seti de 24-26 aldı.

HALKBANK 2. SETE HATALARLA BAŞLAYINCA SETİ DE KAYBETTİ!

İlk seti kıl payı kaybeden ev sahibi Halkbank, ikinci sete de hatalarla başladı. Bu hataları iyi değerlendiren konuk takım teknik mooları 6-8 ve 11-16 önde tamamladı. Sonraki sürelerde Halkbank Burutay, Kooy ve Miljkovic ile seti almak için bütün güçlerini ortaya koyduysa da konuk takım Knack bu seti de 6 sayılık fark ile 19-25 aldı. Set skorunu da 2-0 lehine çevirdi.

HALKBANK HATALARLA BAŞLADIĞI SETİ ALMASINI BİLDİ!

Deplasmanda rakibinden iki set alan konuk takım Knack, üçüncü sete de hızlı başladı. Teknik molalara da 4-8 ve 13-16 önde girdi. Teknik mola sonrası Emre’nin oyuna girmesiyle Halkbank rakibini 16-16’da yakaladı. 18-18 beraberlik sonrası Fonteles’in servisi direk sayı olunca Halkbank 19-18 öne geçti. Rakip takım 21-21’de Halkbank’ı yakaladı. 22-22 berabrlik sonrası Fonteles’in smacı filede kalınca rakip 22-23 öne geçti. Miljkovc 23-23 beraberliği sağladı. Halkbank Fonteles ile skoru 24-23 yaptı. Halkbank’ın çift vuruş hatası ile rakip 24-24 beraberliği sağladı. Fonteles skoru 25-24 yaptı. Rakibin hücumu blokta kalınca Halkbank seti 26-24 aldı.

DÖRDÜNCÜ SETİ DE ALAN KONUK TAKIM MAÇI DA KAZANDI!

Üçüncü seti alıp maç için umutlanan Halkbank 4. sete iyi başladı. İlk teknik molayı 8-5 önde geçti. Rakip 14-14’de beraberliği sağladı. İkinci teknik molayı 15- 16 önde geçti. Sonraki sürelerde rakip skoru birer sayı ile önde götürdü. Skor 23-24 oldu. Halkbank’tan Fonteles servisi auta atınca rakip seti 23-25 maçı da 3-1 kazandı.

______CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU:_______________

TAKIMLAR: O G M AS VS P

1-Sir Socome: 2 2 0 6 0 6

2 Belogorie Belgorod: 2 2 0 6 2 5

3-Kanack Roeselare: 3 1 2 5 7 4

4-Halkbank: 3 0 3 1 9 0