Tokat Belediye transfer istiyor!

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'nin antrenörü Aykut Lale, 3 oyuncu alarak transfer çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Lale, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısı için kadrolarına 3 oyuncu kattıklarını belirtti.

Eksik gördükleri mevkilere takviye yaptıklarını kaydeden Lale, "Yunanistan liginde forma giyen pasör çaprazı Ukraynalı Yevgeniy Gorchaniuk, Şanlıurfa Memleketspor'dan Aslan Ekşi ve Onur Kurt ile sözleşme imzaladık. Bu oyuncularla sezon sonuna kadar anlaştık. 3 oyuncu ile sözleşme imzalayarak transferi bitirdik." dedi.

Yeni transferlerin kısa sürede takıma uyum sağlayacağını düşündüğünü dile getiren Lale, lig sonunda play-off'a kalmayı hedeflediklerini aktardı.

Aykut Lale, ikinci yarısı 21 Ocak Cumartesi günü başlayacak lig için hazırlıklarının devam ettiğini anlatarak, "Hafta sonu yapacağımız İnegöl Belediyespor maçına Bursa'da yaşayan tüm Tokatlıları bekliyoruz. Maça gelip bizi desteklesinler." ifadelerini kullandı.