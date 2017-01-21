Fenerbahçe geriden geldi!

Haber: TAYYAR SÜMEN

FENERBAHÇE- M. MİLLİ PİYANGO: 3-2

SALON: Ataşehir Metro Enerji

HAKEMLER: Serdar Nışancıoğlu- Metin Korkut

FENERBAHÇE: Quesque (9), Pajenk (11), Selçuk (5), Sket (19), Sabit (-), Metin (30), Mehmet (L), Alperay (L), Oğulcan (-), İbrahim (6), Metehan (-),

M. MİLLİ PİYANGO: Venno (34), Sıltala (13), Yüksel (5), Giorgieu (1), İzzet (13), Uğur (3), Murat (L), Muhammet (1), Samet (-), Stankovic (3), Metin (-),

SETLER: 16-25, 20-25, 25-19,25-22, 18-16

SÜRE: 123 Dk. (23,26, 25,27, 22 )

SAYI: 104-107

RAKİP TAKIM HATASI: 26-34

SERVİS: 104-107

SERVİSTEN SAYI: 9-11

HATALI SERVİS: 22-16

MANŞET: 91-82

HATALI MANŞET: 16-11

HÜCUM: 116-117

HÜCUMDAN SAYI: 59-57

BLOKTAN SAYI: 12-5

2016- 2017 Voleybol Sezonu efeler Ligi 1. Etap 2. Devre karşılaşmasında Fenerbahçe konuk ettiği Maliye Milli Piyango’yu zorlu bir mücadele sonrası 3-2 mağlup etti. İki set kaybettikten sonra çok iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe üst, üste aldığı 3 set ile galip gelmesini bildi. Fenerbahçe yaptığı 12 maçta 9. Galibiyete imzasını atarken, sadece 3 maçını kaybetti. Bu maçtan kazandığı 2 puan ile puanını 25.77’ye yükseltti. Milli Piyango ise 6. Mağlubiyetini aldı. Puanı da 23.39 oldu. Maçın en skorer oyuncusu ise Piyangodan 34 sayı ile Venno oldu. Onu Fenerbahçe’den 30 sayı ile Metin takip etti.

EV SAHİBİ MAÇA KÖTÜ BAŞLAYINCA İLK SETİ KONUK TAKIM ALDI!

Maç karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. İlk teknik molayı Fenerbahçe 8-6 önde geçti. Konuk takım Milli Piyango 9-9’da rakibini yakaladı İkinci teknik molayı da 13-16 önde kapadı. Sonraki sürelerde Venno ve Sıltala’nın etkili servis ve smaçlarıyla oyuna ağırlığını koydu. İzzet’in de katkılarıyla seti 16-25 farklı aldı.

PİYANGO İLK SETİN MORALİ İLE İKİNCİ SETİ DE ALMASINI BİLDİ!

İlk seti almanın büyük avantaj ve morali ile 2. Sete iyi başlayan Başkent temsilcisi Piyango üst, üste aldğı sayılarla skoru 4-0 lehine çevirdi. İlk teknik molayı 5-8 ve 2. Teknik molayı da 13-16 önde tamamladı. Bu sete de Venno ve Sıltala ile ağırlığını koyan Piyango skoru 16-21 yaptı. Seti de 20-25 aldı. Set skorunu da 2-0 lehine çevirdi.

FENER’İN EFELERİ 3. SETİ ALIP MAÇ İÇİN UMUTLANDILAR!

İlk 2 sete yaptıkları hatalarla kaybeden Fenerbahçe taraftarlarının destekleriyle moral buldular. İyi manşet aldılar. Bloklarıyla rakibin hücumlarını kestiler. Quesque ve Metin’in etkili servis ve smaçlarıyla sayıları buldular. İlk teknik molayı bir sayılık fark ile 8-7 önde geçtiler. Sonraki sürelerde sayı farkını 4’e çıkarttılar. İkinci teknik molayı da 16-12 önde kapadılar. Liberolar Mehmet ve Alperay iyi manşet alınca, pasör Selçuk da takımı iyi oynattı. Seti de 25-19 farklı alıp maç için de umutlandılar.

DÖRDÜNCÜ SETİ ALAN FENERBAHÇE MAÇI FİNAL SETİNE TAŞIDI

Maçın dördüncü seti büyük bir çekişme ve beraberliklerle başladı. İlk teknik molayı konuk takım 6-8 önde geçti. Fenerbahçe rakibini 10-10’da yakaladı. İkinci teknik molayı da 16-12 önde bitirdi. Sonraki sürelerde Piyango sayı farkını 1’e indirdi. Skor da 19-18 olduysa da, Fenerbahçe seti 25- 22 aldı. Set skorunu da 2-2 yaptı. Beraberliği sağlayan Fenerbahçe maçı da final setine taşıdı.

FİNAL SETİNİ ALAN FENERBAHÇE MAÇI DA KAZANDI!

Karşılıklı servis hatalarıyla başlayan final setinin saha değişimini Fenerbahçe 8-6 önde geçti. Sonraki süreler büyük çekişme çerisinde geçti. Fenerbahçe birer sayı önde götürdü sette 14-13’ken set sayısını alamayınca konuk takım 14-14 beraberliği sağladı. 14-15 öne geçti. 15-16 iki kez öne geçti ve seti alamadı. 16-16 beraberliği sağlayan Fenerbahçe Sket’in servisiyle skoru 17-16 yaptı. Venno’nun smaçı da Fenerbahçe bloğunda kalınca Fenerbahçe seti 18-16 maçı da 3-2 kazandı.