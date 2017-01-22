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Beşiktaş farklı kazandı
22 Ocak 2017 , 22:02
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. hafta maçında Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
Beşiktaş: Infante, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin, Fırat Filiz, Görkem Yazgan, Çağlar Aksoylu)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Rouzier, Coskovic, Matic, Arslan Ekşi (Erdem Sonat, Burak Mert, Antanovich, Le Goff, Price)
Setler: 25-22, 25-20, 26-24
Süre: 89 dakika (29, 29, 31)
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