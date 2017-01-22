Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Erkekler 1. Lig

Beşiktaş farklı kazandı

Tarih22 Ocak 2017 , 22:02

Yorum
Beşiktaş farklı kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. hafta maçında Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

Beşiktaş: Infante, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin, Fırat Filiz, Görkem Yazgan, Çağlar Aksoylu)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Rouzier, Coskovic, Matic, Arslan Ekşi (Erdem Sonat, Burak Mert, Antanovich, Le Goff, Price)

Setler: 25-22, 25-20, 26-24

Süre: 89 dakika (29, 29, 31)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri

me