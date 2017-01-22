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İnegöl evinde güldü!
22 Ocak 2017 , 18:34
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İnegöl Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1
Salon: İnegöl
Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil
İnegöl Belediyespor: Bahov, Görkem Sertel, Caner Çicekoğlu, Gazmend, İbrahin Ersin Başaran, Niels (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Mehmet Almaz, Salih Özdemir, Tunç Ayhan, Cansın Çınar)
Tokat Belediye Plevne: Orcun Onur, Yevgeni, Statsenko, Martin, Murat Palavar, Burak Hazırol (Semih Çelik, Andaç Kapan, Hasan Balcıoğlu, Aslan Ekşi, Onur Kurt, Taner Kabakçı)
Setler: 25-13, 25-23, 22-25, 25-23
Süre: 104 dakika (20, 28, 30, 26)
Voleybol Efeler Ligi 12. haftasında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
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