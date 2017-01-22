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Ziraat Bankası deplasmanda kazandı

Tarih22 Ocak 2017 , 20:07

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Ziraat Bankası deplasmanda kazandı

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Ziraat Bankası, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Salon: İzmir Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Cihat Küçükboyacı

Arkas Spor: Silva, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Paulo, Muhammet Kaya (Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Osman Durmaz)

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Cameron, Güngör Baturalp, Marcus, Cristian, Volkan Döne (Emre Vahit Savaş, Vefa Yılmaz, Jeroen, Cüneyt Dağcı, Koray Şahin)

Setler: 15-25, 25-20, 26-24, 23-25, 13-15

Süre: 133 dakika (25, 31, 30, 29, 18)

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