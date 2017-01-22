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Ziraat Bankası deplasmanda kazandı
22 Ocak 2017 , 20:07
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- Arkas
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Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Ziraat Bankası, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 yendi.
Salon: İzmir Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Cihat Küçükboyacı
Arkas Spor: Silva, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Paulo, Muhammet Kaya (Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Osman Durmaz)
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Cameron, Güngör Baturalp, Marcus, Cristian, Volkan Döne (Emre Vahit Savaş, Vefa Yılmaz, Jeroen, Cüneyt Dağcı, Koray Şahin)
Setler: 15-25, 25-20, 26-24, 23-25, 13-15
Süre: 133 dakika (25, 31, 30, 29, 18)
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- Voleybol
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- Arkas
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