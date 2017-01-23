Halkbank, Galatasaray karşısında zorlanmadı

Haber: TAYYAR SÜMEN

GALATASARAY HDI SİG- HALKBANK: 0-3

SALON: Galatasaray Park

HAKEMLER: Sadettin Deneri- Tayfun Şener

GALATASARAY HDI SİG: Hüseyin (3), Tuia (10), H. İbrahim (3), Bartman (8), Yasin (8), Emin (5), Can (L), Murathan (-), Adis (1), Berkay (-), Doğukan (-)

HALKBANK: Samet (3), Vıncıc (-), Burutay (16), Emre (13), Miljkovic (13), Kooy (13), Hasan (L), Caner (L), Fonteles (2), Mustafa (-), Kemal (-),

SETLER: 21-25, 17-25, 21-25

SÜRE: 73 Dk. (25, 23, 25)

SAYI: 59-75

RAKİP TAKIM HATASI: 21-15

SERVİS: 61-73

SERVİSTEN SAYI: 1-1

HATALI SERVİS: 8-10

MANŞET: 63-53

HATALI MANŞET: 1-1

HÜCUM: 72-81

HÜCUMDAN SAYI: 33-48

BLOKTAN SAYI: 4-11

2016-2017 Voleybol Sezonu Efeler Ligi 1. Etap 2. Devre 12.Hafta derbi karşılaşmasında Halkbank ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda çıkarttığı başarılı oyunuyla set vermeden 3-0 mağlup etti. Puanını da 22. 31’e çıkartan Halkbank 7. Sıradan 6. Sıraya yükseldi. Galatasaray ise 7. Sırada yerinde kaldı. Maçın en skorer oyuncusu 16 sayı ile Halkbank’tan Burutay oldu. Onu 13’er sayı ile takım arkadaşlarından Emre, Kooy ve Miljkovic takip etti. Halkbank maçı hücumdan 48, bloktan 11, servisten 1 ve rakip takım hatasından da aldığı 15 sayı ile kazandı.

BERABERLİKLERLE BAŞLAYAN İLK SETİ ALAN HALKBANK OLDU!

Galatasaray Antrenörü Nedim Özbey Balıkesir’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oynanan Kupa Voley maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştüğü için takımın başında çıkamadığı maç karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. İlk teknik molayı ev sahibi Galatasaray 8-6 önde geçti. Teknik mola sonrası da beraberlikler sürdü. Skor 15-15’den sonra konuk takım Halkbank ikinci teknik molayı 15-16 önde tamamladı. Sonraki sürelerde Burutay’ın köşelerden, Emre’nin de ortadan takımlarına kazandırdıkları sayılarla farkı 4’e çıkarttı. Skor da 19-23 oldu. 4 sayılık farkı koruyan Halkbank seti de 21-25 aldı.

HALKBANK İKİNCİ SETİ ALIRKEN ZORLANMADI!

Antrenörsüz Galatasaray, ikinci sete hatalarla başladı. Bunu çok iyi değerlendiren Halkbank ilk seti almanın büyük avantaj ve morali ile de 2. Sete iyi başladı. İlk teknik molayı 5-8 önde kapadı. Sonraki sürelerde etki servis ve smaçlarla sayı farkını da artırdı. İkinci teknik molayı da 7 sayılık fark ile 9-16 önde tamamladı. Bu sette de yine Burutay Emre ve Kooy öne çıkan sporcular oldu. Halkbank etkili servis ve smaçlarıyla bu seti de 17-25 farklı alırken zorlanmadı. Set skorunu da 2-0 lehine çevirdi.

GALATASARAY’IN ÇABASINA RAĞMEN SETİ VE MAÇI HALKBANK ALDI!

İlk setten sonra ikinci seti farklı alıp set skorunu 2-0 lehine çeviren Halkbank üçüncü seti de kazanıp maçtan galip çıkmasını bildi. Üçüncü sette ilk sette olduğu gibi beraberliklerle başladı. Halkbank 6-6 beraberlik sonrası teknik molalara 6-8 ve 11-16 önde girdi. Sonraki sürelerde Galatasaray Yasin, Bartman ve Tuıa ile seti almaya çalıştılarsa da buna Halkbank izin vermedi. Seti de 21-25 maçı da 3-0 kazandı. Puanını da 22.31’ çıkarttı. Sıralamada da 6. Sıraya yükseldi. Galatasaray ise 8. Sırada yerinde kaldı.