Voleybolda haftanın panoraması!

Haber: Tayyar Sümen

VAKIFBANK VE ZİRAAT KALDIĞI YERDEN DEVAM!

Bir ay gibi bir süreden sonra Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi’nin 2. Devresi bu hafta yapılan karşılaşmalarla start aldı. Sultanlarda Vakıfbank Galatasaray’ı mağlup edip, 12. Haftayı da yenilgisiz lider olarak tamamladı. Efeler Ligi’nde ise Ziraat Bankası deplasmanda Arkas galibiyeti ile ligin tepesinde yerini korudu. Sultanlarda Seramiksan ile Sarıyer Belediyesi yer değiştirirken diğer takımların sıralamasında değişiklik olmadı. Efeler Liginde ise bazı takımların yerleri değişti. MSK Urfa 12. Haftayı da mağlubiyet ile kapadı. Galibiyeti olmayan tek takım olarak kaldı.

2016-2017 EFELER VOLEYBOL LİGİ 12. HAFTA PANORAMA

HAFTANIN TAKIMI: ZİRAAT BANKASI

HAFTANIN ANTRENÖRÜ: Işık Menküer (Beşiktaş)

HAFTANIN SPORCUSU: Ulaş (Ziraat Bankası)

HAFTANIN LİBEROSU: Nuri (Beşiktaş)

HAFTANIN KARMASI: PASÖR: Ulaş (Ziraat Bankası), SMAÇÖR: Gazmend (İnegöl Bld.), ORTA OYUNCU: Emre (Ziraat Bankası), PASÖR ÇAPRAZI: Metin (Fenerbahçe), SMAÇÖR: Burutay (Halkbank ), ORTA OYUNCU: Mustafa (Arkas)

2016- 2017 EFELER LİGİ 12. HAFTA PUAN DURUMU:

TAKIMLAR: O G M AS VS P_________

1- Ziraat Bankası 12 10 2 33 36 31.25

2- Arkas 12 8 4 29 17 27.20

3- Fenerbahçe 12 9 3 29 20 25.77

4- İst. B.Şehir Bld. 12 8 4 28 20 24.29

5- M. Milli Piyango 12 6 6 27 22 23.39

6- İnegöl Belediyesi 12 6 6 27 19 22.26

7- Halkbank 11 6 5 24 23 19.31

8- G.Saray HDI Sig. 11 6 5 24 23 19.23

9- Afyon Bld. Yüntaş 12 5 7 18 26 14.15

10- Beşiktaş 12 3 9 15 28 12.22

11-Tokat Bld. Plevne 12 4 8 21 31 11.48

12-MSK Urfa 12 0 12 6 36 1.07

12. HAFTANIN SONUÇLARI:

İnegöl Bld. 3 – 1 Tokat Belediye Plevne (25-13, 25-23, 22-25, 25-23)

MSK Urfa 0-3 Afyon Bld. Yüntaş (20-25, 21-25, 22-25)

Arkas Spor 2 – 3 Ziraat Bankası (15-25, 25-20, 26-24, 23-25, 13-15)

Beşiktaş 3 – 0 İstanbul B.Şehir Bld. (25-22, 25-20, 26-24)

Fenerbahçe 3-2, Maliye Piyango (16-25, 20-25, 25-19 25-22 ve 18-16)

Galatasaray 0-3 Halkbank: (21-25, 17-25, 21-25 )

13. HAFTANIN PROGRAMI:

27.01.2017 CUMA

16:00 …………………İstanbul BŞB- Fenerbahçe

28.01.2017 CUMARTESİ

15:00…………………Ziraat Bankası-Beşiktaş

14:00…………………Afyon Bld. Yuntaş-Arkas

13:00………………….Halkbank- İnegöl Bld.

29.01.2017 PAZAR

16:00………………….Maliye Piyango-Galatasaray

30.01.2017 PAZARTESİ

15:00 Tokat Bld. Plevne- MSK Urfa

DERBİYİ KAZANAN ZİRAAT OLDU!

Haftanın önemli karşılaşmalarından olan Arkas- Ziraat Bankası derbisini deplasmanda kazanan Ziraat Bankası u haftayı da lider olarak tamamladı. Maçı kaybetmesine rağmen Arkas ikinci sırada yerinde kaldı. Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı Maliye Milli Piyango karşısında ilk 2 seti kaybetmesine rağmen, diğer 3 seti kazandı. Sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sıralamada da 4. Sıradan 3. Sıraya teri etti. Milli Piyango ise 5. Sırada yerinde kaldı. İlk yarıyı 3. Sırada tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ligin 11. Sırasında yer alan Beşiktaş’a sürpriz bir şekilde 3-0 mağlup oldu. 3. Sıradan 4. Sıraya indi. Beşiktaş ise 10. Sıraya yükseldi.

HALKBANK İSTANBUL’DAN 3 PUANLA DÖNDÜ!

Haftanın yine önemli karşılaşmalarından olan Galatasaray-Halkbank maçını set vermeden 3 -0 kazanan Halkbank Başkente 3 puanla döndü. Sıralamada da 7. Sıradan 6. Sıraya çıktı. Galatasaray ise 8. Sırada yerinde kaldı. İnegöl Belediyesi Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yenmesine rağmen 6. Sıradan 7. Sıraya indi. Tokat Belediye ise 9. Sıradan 11. Sıraya indi. Afyon Belediyesi Yüntaş da haftayı galibiyet ile takımlar arasında yer aldı. MSK Urfa’yı deplasmanda yenen Afyon Belediye 10. Sıradan 9. Sıraya yükseldi. MSK ise ligde galibiyet ile tanışamayan tek takım oldu. Görüldüğü gibi takımların sıralamasında bayağı değişiklikler oldu.

2016-2017 SULTANLAR LİGİ 12. HAFTA PANORAMA

HAFTANIN TAKIMI: VAKIFBANK

HAFTANIN ANTRENÖRÜ: Guıdettı Gıovannı (Vakıfbank)

HAFTANIN OYUNCUSU: Lonneke (Vakıfbank)

HAFTANIN LİBEROSU: Nihan (Galatasaray)

HAFTANIN KARMASI: PASÖR Cansu (Seramiksan), SMAÇÖR Hande (Eczacıbaşı Vitra), ORTA OYUNCU Milena (Vakıfbank), PASÖR ÇAPRAZI Lonneke (Vakıfbank), SMAÇÖR Jerkov (Çanakkale Bld.), ORTA OYUNCU Dicle Nur (Fenerbahçe)

2016-2017 SULTANLAR LİGİ 12. HAFTA PUAN DURUMU:

TAKIMLAR: O G M AS VS P____________________

1-Vakıfbank 12 12 0 36 3 37.08

2- Eczacıbaşı 12 9 3 33 15 30.87

3- Fenerbahçe 12 9 3 30 13 29.36

4- Galatasaray 12 7 5 25 19 23.20

5- Bursa B.Şehir Bld. 12 7 5 24 22 22.08

6- Çanakkale Bld. 12 7 5 26 22 21.87

7- Beşiktaş 11 6 5 19 19 17.72

8- Halkbank 12 4 8 18 29 13.05

9- Seramiksan 12 4 8 18 30 10.87

10- Sarıyer Bld. 12 3 9 13 29 9.30

11- Nilüfer Bld. 12 1 11 12 33 7.71

12-Trab. İdmanocağı 11 2 9 10 30 5.45

12. HAFTANIN SONUÇLARI:

Nilüfer Bld. - Çanakkale Bld: 1-3 (16-25, 25-21, 22-25, 23-25)

Eczacıbaşı VitrA - Bursa B. Şehir Bld.: 3-0 (26-24, 25-20, 28-26)

Galatasaray - VakıfBank: 0-3 (27-29, 21-25, 14-25)

Seramiksan - Halkbank: 3-2 (20-25, 17-25, 25-22, 25-22, 15-11)

Sarıyer Bld. - Fenerbahçe: 0-3 (21-25, 10-25, 13-25)

Beşiktaş- İdmanocağı: 3-2 (14-25, 25-16, 25-18, 29-31 ve 15-13)

13. HAFTANIN PROGRAMI:

28 Ocak 2017 Cumartesi

13:00 | Fenerbahçe - Beşiktaş (Metro Enerji Spor Salonu) (NTV Spor Canlı)

15:00 | İdmanocağı - Eczacıbaşı VitrA (19 Mayıs Spor Salonu)

17:00 | Çanakkale Bld. - Sarıyer Bld. (Anafartalar Spor Salonu)

17:00 | Halkbank - Nilüfer Bld. (Başkent Voleybol Salonu)

18:00 | VakıfBank - Seramiksan (VakıfBank Spor Sarayı) (NTV Spor Canlı)

29 Ocak 2017 Pazar

13:00 | Bursa B. Şehir Bld. - Galatasaray (Cengiz Göllü Voleybol Salonu) (NTV Spor Canlı)

VAKIFBANK’IN LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR!

Efeler Liginde sürpriz galibiyetler olup sıralamalarda bayağı değişiklikler olurken, Sultanlar Liginde pek bir değişiklikler olmadı. Favori takımlar maçlarını kazanıp yollarına devam ettiler. Ligin birinci devresini yenilgisiz lider kapatan Vakıfbank ikinci Devrenin ilk haftasında da Galatasaray’ı yenip liderliğini sürdürdü. Galatasaray mağlup olmasına rağmen 4. Sırada yerinde kaldı. İlk maçta Bursa Büyükşehir Belediyesine 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı rövanş maçını 3-0 kazandı. İkinci sırada yerini korudu. Bursa yenilmesine rağmen 5. Sırada kaldı. Üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe Sarıyer Belediyesini kolay geçti. Üçüncü sırada yerinde kalırken, Sarıyer Belediyesi 9. Sıradan 10. Sıraya indi.

BEŞİKTAŞ FİNAL SETİNİ ALDI VE YERİNİ KORUDU!

Lige çok iyi başlayıp daha sonra ilk devreyi 5 mağlubiyetle kapatan Çanakkale Belediyesi 2 Devreye Nilüfer Belediyesi galibiyeti ile başladı. 6. Sırada yerini korudu. Lig boyunca tek galibiyeti bulunan Nilüfer Belediyesi ise 11. Sırada yerinde kaldı. Beşiktaş zorlu bir mücadele sonrası idmanocağını 3-2 yendi. Final setini kazanan Beşiktaş 7. Sırada yerinde kaldı. İdmanocağı ise sonuncu sırada. İlk devreyi 3 galibiyetle kapatan Seramiksan, Halkbank galibiyeti ile 10. Sıradan 9. Sırada bulunan Sarıyer ile yer değiştirdi. Bir basamak yukarı çıkarken, Sarıyer Belediyesini de 10. Sıraya indirdi. Ligde tek sırasını değiştiren takım oldular.