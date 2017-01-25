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Fenerbahçe'den kadroya takviye

Tarih25 Ocak 2017 , 18:47

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Fenerbahçe'den kadroya takviye

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Tunus Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu Ismail Moalla'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ismail Moalla'ya Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, kendisine erkek voleybol takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe'nin, Ismail Moalla ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

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