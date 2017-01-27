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Fenerbahçe Belediye'yi kolay geçti
27 Ocak 2017 , 18:55
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Salon: Ümraniye Haldun Alagaş
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Price (Burak Mert, Caner Pekşen, Erdem Sonat, Antanovic)
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Metehan Baş, Sabit Karaağaç)
Setler: 23-25, 25-21, 25-27, 18-25
Süre: 124 dakika (31, 29, 37, 27)
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- Erkekler 1. Lig
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