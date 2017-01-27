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Fenerbahçe Belediye'yi kolay geçti

Tarih27 Ocak 2017 , 18:55

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Fenerbahçe Belediye'yi kolay geçti

Salon: Ümraniye Haldun Alagaş

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Price (Burak Mert, Caner Pekşen, Erdem Sonat, Antanovic) 

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Metehan Baş, Sabit Karaağaç) 

Setler: 23-25, 25-21, 25-27, 18-25 

Süre: 124 dakika (31, 29, 37, 27) 

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