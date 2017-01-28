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Arkas Spor deplasmanda set vermeden kazandı
28 Ocak 2017 , 16:25
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Voleybol Efeler Ligi'nin 14. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Afyon Belediyespor Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Sadettin Deneri
Afyon Belediyespor Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Serhat Caşkun, Fatih Eren Uğur, Ropret, Burak Hascan , Rivas (Ender Kıdoğlu, Demirhan Durul, Selim Yıldırım, Furkan Dur, Burak Köse)
Arkas Spor: James, Hakkı Çapkınoğlu, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Sanchez, Marucio (Ahmet Karataş, Yiğit Gülmezoğlu, Paulo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, Yiğit Onaylı)
Setler: 23-25,23-25, 24-26
Süre: 81 Dakika (27,27,27
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