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Halkbank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
28 Ocak 2017 , 20:32
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- Voleybol
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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan
Halkbank: Zeynep Seda Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Wilma, Grigoreva (Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Yeliz Askan Başa, Ceyda Durukan, Eylül Akarçeşme)
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Kozlova, Cemre Erkul, Trushkina, Ceyda Aktaş, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Buse Melis Kara)
Setler: 28-26, 22-25, 28-26, 25-18
Süre: 132 dakika (35, 35, 32, 30)
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Halkbank
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