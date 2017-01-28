- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ziraat Bankası, Beşiktaş karşısında zorlanmadı
28 Ocak 2017 , 17:00
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Başkent ekibi, bu sonuçla ligde liderliğini sürdürdü.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Salim Bektaş
Ziraat Bankası: Rauwerdink, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Burak Güngör, Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Van Dijk, Koray Şahin)
Beşiktaş: Görkem Yazgan, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin, Çağlar Aksoylu)
Setler: 25-21, 25-15, 25-23
Süre: 79 dakika (28, 23, 28)
YORUM EKLE
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar