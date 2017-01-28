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Ziraat Bankası, Beşiktaş karşısında zorlanmadı

Tarih28 Ocak 2017 , 17:00

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Ziraat Bankası, Beşiktaş karşısında zorlanmadı

Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Başkent ekibi, bu sonuçla ligde liderliğini sürdürdü.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Salim Bektaş

Ziraat Bankası: Rauwerdink, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Burak Güngör, Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Van Dijk, Koray Şahin)

Beşiktaş: Görkem Yazgan, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin, Çağlar Aksoylu)

Setler: 25-21, 25-15, 25-23

Süre: 79 dakika (28, 23, 28)

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