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Galatasaray set alamadı..
29 Ocak 2017 , 18:04
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Maliye Piyango: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Meryem Tekol Pelenk
Maliye Piyango: İzzet Ünver, Uğur Güneş, Venno, Siltala, Muhammet Ertuğrul, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Stankovic, Samet Gümüş)
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Bartman, Halil İbrahim Akşeker, Lagumdzija, Tuia, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Doğukan Ulu, Emre Ünlü, Melih Sıratça)
Setler: 25-19, 25-17, 25-18
Süre: 83 dakika (30, 23, 30)
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Maliye Piyango, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
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