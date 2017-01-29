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Galatasaray set alamadı..

Tarih29 Ocak 2017 , 18:04

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Galatasaray set alamadı..

Maliye Piyango: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Meryem Tekol Pelenk

Maliye Piyango: İzzet Ünver, Uğur Güneş, Venno, Siltala, Muhammet Ertuğrul, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Stankovic, Samet Gümüş)

Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Bartman, Halil İbrahim Akşeker, Lagumdzija, Tuia, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Doğukan Ulu, Emre Ünlü, Melih Sıratça)

Setler: 25-19, 25-17, 25-18

Süre: 83 dakika (30, 23, 30)

Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Maliye Piyango, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

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