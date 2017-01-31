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Arkas'a Fransız rakip!
31 Ocak 2017 , 11:13
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Arkas
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın Fransız temsilcisi Paris Volley'i ağırlayacak.
Grupta ilk 3 maçın ardından topladığı 5 puanla 2. sırada yer alan Arkas Spor, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Paris Volley'i yarın saat 19.30'da Atatürk Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.
Müsabakayı Liechtenstein'dan Aleksander Sikanjic ile İsrail'den Roy Bensimon yönetecek.
Grubun diğer karşılaşmasında Rus ekibi Zenit, bugün Alman ekibi VfB Friedrichshafen'ı konuk edecek.
Avrupa kupalarında 87. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 86 karşılaşmada 51 galibiyet elde etti, 35 yenilgi aldı.
Zenit'in lider durumda bulunduğu grupta üçüncü hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:
|
Takımlar
|
O
|
G
|
M
|
AS
|
VS
|
P
|
1. Zenit
|
3
|
3
|
0
|
9
|
1
|
9
|
2. Arkas Spor
|
3
|
2
|
1
|
6
|
6
|
5
|
3. VfB Friedrichshafen
|
3
|
1
|
2
|
6
|
8
|
3
|
4. Paris Volley
|
3
|
0
|
3
|
3
|
9
|
1
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Arkas
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