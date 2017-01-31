Ziraat Bankası rövanş maçını bekliyor!

Ziraat Bankası Erkek Voleybol takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında yarın sahasında Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo ekibiyle karşılaşacak.

Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Bosna Hersek'te yapılan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan Ziraat Bankası, çeyrek final yolunda avantajı elinde bulunduruyor.

Başkent temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibini yenmesi ya da 3-2 mağlup olması durumunda çeyrek finale adını yazdıracak.

Ziraat Bankası'nın 3-0 veya 3-1 yenilmesi halinde ise maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden altın set oynanacak. Altın seti kazanan ekip, çeyrek finaldeki yerini alacak.

Türk temsilcisi, turu geçmesi halinde Draisma Dynamo (Hollanda)-IBB Polonia (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle yarı finale kalma mücadelesi verecek.