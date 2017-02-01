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Arkas pes etmedi, maçı çevirdi!

Tarih01 Şubat 2017 , 22:21

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Arkas pes etmedi, maçı çevirdi!

Arkas Spor: 3 - Paris Volley: 2

Salon: İzmir Atatürk Voleybol

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Liechtenstein), Roy Bensimon (İsrail)

Arkas Spor: Mustafa Koç, Sanders, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Mauricio (Bravo, Yiğit Gülmezoğlu, Muhammet Kaya)

Paris Volley: Kaba, Pinheiro, Sens, Kreek, Baranek, Gergye (Koga, Walgenwitz) 

Setler: 25-21, 23-25, 16-25, 25-19, 23-21

Süre: 129 dakika (24, 29, 22, 29, 25)

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği Fransız temsilcisi Paris Volley'i 3-2 mağlup etti.

Gruptaki puanını 7'ye çıkaran Arkas Spor, ikinci sıradaki yerini korudu.

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