Büyükşehir Belediyesi galibiyetle tanıştı!

İSTANBUL B.ŞEHİR BELEDİYESİ- NOLİKO MAASEIK: 3-1

SALON: Haldun Alagaş

HAKEMLER: Dobrev Dobromir – Stoıca Bağdon

İSTANBUL B.ŞEHİR BELEDİYESİ: Coskovic (6), Matic (7), Arslan (2), Antonovıch (7), Özkan (9), Price (17), Erdem (L), Caner (-)

NOLİKO MAASEIK: Skladany (2), Bruno (8), Calson (1), Rychlıckı (14), Maan (8), Vıgıl (8), Santuccı (L), Bontje (2), Wolonski (-)

SETLER: 25-19, 19-25, 25-22, 25-18

SÜRE: 86 Dk. (28, 28, 30, 27 )

2017 CEV Şampiyonlar Erkekler Ligi A Grup 2. Devre rövanş karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belçika’nın Noliko MaaseıkTakımı’nı 3-1 mağlup etti. İlk galibiyetini aldı. Büyükşehir Belediyesi deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Nolika karşısında kazandığı galibiyet ile puanını 4’e çıkarttı. Sıralamada da sonuncu sıradan 3. Sıraya yükseldi.

İLK SETİ ALAN BÜYÜKŞEHİR 2. SETİ KAYBETTİ!

Maça iyi başlayan ev sahibi Büyükşehir ilk setin teknik molalarını 8-4 ve 16-11 farklı önde geçti. Seti de 25-19 alırken zorlanmadı. Büyükşehir ikinci sette aynı başarıyı gösteremedi. Bu setin teknik molalarını 3-8 ve 10-16 geride tamamladı. Seti de konuk takım 19-25 aldı. 1-1 beraberliği sağladı.

ÜÇ VE DÖRDÜNCÜ SETİ ALAN BÜYÜKŞEHİR MAÇI DA KAZANDI!

İkinci seti kaybeden Büyükşehir üçüncü sete hızlı başladı. Bu setin de teknik molalarını 8-4 ve 16-12 önde kapadı. Seti de 25-22 aldı. Set skorunu da 2-1 lehine çevirdi. İki set almanın avantajı ile 4. Sete başlayan Büyükşehir bu setin de teknik molalarına 8-5 ve 16-12 önde girdi. Seti de 25-18 maçı da 3-1 kazandı. İlk galibiyet ile tanıştı. Büyükşehir Belediyesi 5. Maçını 15 Şubat 2017 tarihinde deplasmanda Rusya’da Dinaöo Moskow ile oynayacak.