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Galatasaray'ın rakibi Bastardo!
01 Şubat 2017 , 10:53
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- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Galatasaray
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li finaller rövanş maçında yarın Portekiz ekibi Fonte Bastardo'yu konuk edecek.
Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği rakibi karşısında alacağı her türlü galibiyette 4'lü finallere yükselecek. Galatasaray HDI Sigorta, 3-2'lik mağlubiyette de tur atlayan taraf olacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak.
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Galatasaray
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