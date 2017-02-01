Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Erkekler 1. Lig

Galatasaray'ın rakibi Bastardo!

Tarih01 Şubat 2017 , 10:53

Yorum
Galatasaray'ın rakibi Bastardo!

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li finaller rövanş maçında yarın Portekiz ekibi Fonte Bastardo'yu konuk edecek.

Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği rakibi karşısında alacağı her türlü galibiyette 4'lü finallere yükselecek. Galatasaray HDI Sigorta, 3-2'lik mağlubiyette de tur atlayan taraf olacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri

me