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Ziraat Bankası çeyrek finalde!
01 Şubat 2017 , 19:14
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Ziraat Bankası: 3 - MOK Jedinstvo BRCKO: 0
SALON : Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER : Ivan CHUMAK (Rusya), Andrei TARAN
SETLER : 25-7, 25-13, 25-9
SÜRE : 1 saat 5 dakika
CEV Challenge Cup çeyrek finale kalma mücadelesinde Ziraat Bankası, Bosna Hersek temsilcisi MOK Jedinstvo BRCKO takımı ile karşı karşıya geldi.
Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-7, 25-13, 25-9 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı ve Ziraat Bankası, CEV Challenge Cup’da çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.
Başkent temsilcisi IBB Polonia LONDON (Polonya) - Draisma Dynamo APELDOORN (Hollanda) maçının galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak.
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- Voleybol
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