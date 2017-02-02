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"Hedef maçlarımızdan birine çıkacağız"
02 Şubat 2017 , 14:52
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Voleybol Efeler Ligi'nde 4 Şubat Cumartesi günü Maliye Piyango ile karşılaşacak İnegöl Belediyespor'un antrenörü Levent Zoroğlu, maçı kazanarak, üst grupla aralarındaki mesafeyi korumak istediklerini söyledi.
Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maliye Piyango karşısında hedef maçlarından birine çıkacaklarını belirtti.
Zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Zoroğlu, şöyle konuştu:
"Önümüzde Maliye Piyango maçı var. Hedef maçlarımızdan birine çıkacağız. Tokat Belediye Plevne maçını alarak alttaki gruptan koptuğumuzu düşünüyorum. Play-off yolunda iyi bir yerde bitirmek için güzel bir galibiyet olacak inşallah. Coşkulu bir seyirciyle herkese buranın bir voleybol şehri olduğunu göstermek istiyoruz. Herkesi maçımıza bekliyoruz."
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