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Plevne gözünü yukarıya dikti!
02 Şubat 2017 , 14:00
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de antrenör Aykut Lale, "Afyon Belediye Yüntaş maçından galip ayrılıp üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz. Galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz." dedi.
Lale, yaptığı açıklamada, pazartesi günü sahalarında Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendikleri hatırlattı.
Şanlıurfa Memleketspor maçını kazanarak 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Lale, "Rakibimizin oyuncuları zor şartlarda gelerek maça çıktı. Maçta bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hafta sonu sahalarında Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Lale, şunları kaydetti:
"Maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Afyon Belediye Yüntaş maçından galip ayrılıp üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz. Galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz. Oyuncularımın antrenmanlarındaki performansından memnunum. Rakibimiz iyi takım. Devre arasında takviye de yaptılar. Zor bir maç olacak. Maça taraftarlarımızı bekliyoruz."
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