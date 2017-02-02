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Şanlıurfa Memleketspor'da transfer!
02 Şubat 2017 , 11:42
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Memleketspor, Niksar Belediyespor'da forma giyen Mete Güngör'ü transfer etti.
Şanlıurfa Memleketspor Kulübü Asbaşkanı Cem Hamalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlarla bir transfer yaptıklarını belirterek, "Niksar Belediyespor'da forma giyen Mete Güngör artık bizim takımımız için ter dökecek. Kariyerinde birçok takımda forma giyen Mete'nin takımımıza ciddi katkı sunmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Yaptıkları takım analizi toplantısında oyuncular hakkında bazı radikal kararlar aldıklarını kaydeden Hamalioğlu, ligde henüz galibiyetle tanışamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.
Hamalioğlu, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Kentteki spor camiasının takımımıza biraz destek vermesini bekliyoruz. Spor, taraftarla, destekle güzel oluyor." dedi.
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