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Ziraat Bankası'na Rus smaçör
02 Şubat 2017 , 17:03
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- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Ziraat
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, Rus smaçör Ivan Komarov'u transfer etti.
Ziraat Bankası Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımının oyuncusu 25 yaşındaki Ivan Komarov ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Türkiye’ye gelen Komarov'un, "Ziraat Bankası gibi hedefleri olan bir kulübe geldiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Burada takıma elimden gelen katkıyı sağlayıp başarılar yaşamak istiyorum." ifadelerine yer verildi.
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Ziraat
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