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İnegöl Belediyespor: 3 - Maliye Piyango: 1
04 Şubat 2017 , 22:25
- İlgili:
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Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Ozan Cağı Sarıkaya, Ali Bağde
İnegöl Belediyespor: Caner Ciçekoğlu, Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Niels, Bahov, Mehmet Almaz (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Cansın Çınar, Görkem Sertel)
Maliye Piyango: Gjorgi, İzzet Ünver, Uğur Güneş, Oliver, Siltala, Muhammet Ertuğrul (Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak, Samet Güneş, Stankovic, Ceyhun Tendar)
Setler: 25-21, 15-25, 25-18, 25-23
Süre: 116 dakika (28, 24, 27, 37)
- İlgili:
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