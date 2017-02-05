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Arkas zorlanmadı!
05 Şubat 2017 , 17:43
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Beşiktaş: 0 - Arkas Spor: 3
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili
Beşiktaş: Görkem Yazgan, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin, Fırat Ezel Filiz, Çağlar Aksoylu, Infante)
Arkas Spor: Mustafa Koç, Sanders, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Borges Silva (Ahmet Karataş, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu)
Setler: 20-25, 23-25, 19-25
Süre: 78 dakika (25, 27, 26)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında İzmir temsilcisi Arkas Spor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
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