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Arkas zorlanmadı!

Tarih05 Şubat 2017 , 17:43

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Arkas zorlanmadı!

Beşiktaş: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

Beşiktaş: Görkem Yazgan, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin, Fırat Ezel Filiz, Çağlar Aksoylu, Infante)

Arkas Spor: Mustafa Koç, Sanders, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Borges Silva (Ahmet Karataş, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu)

Setler: 20-25, 23-25, 19-25

Süre: 78 dakika (25, 27, 26)

 

Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında İzmir temsilcisi Arkas Spor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

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