Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Erkekler 1. Lig

Çekişmeli maçta gülen Galatasaray!

Tarih05 Şubat 2017 , 21:51

Yorum
Çekişmeli maçta gülen Galatasaray!

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Salon: Galatasaray Park Voleybol

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Ramazan Demiröz

Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Murathan Kısal, Halil Yücel, Lugumdzijia)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Antanovic, Özkan Hayırlı, Price (Erdem Sonat, Caner Pekşen, Emre Şenol, Berkan Eryüz, Rouzier, Marechal)

Setler: 32-34, 27-25, 25-23, 28-26

Süre: 135 dakika (40, 32, 30, 33)

 

 Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri

me