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Çekişmeli maçta gülen Galatasaray!
05 Şubat 2017 , 21:51
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1
Salon: Galatasaray Park Voleybol
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Ramazan Demiröz
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Murathan Kısal, Halil Yücel, Lugumdzijia)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Antanovic, Özkan Hayırlı, Price (Erdem Sonat, Caner Pekşen, Emre Şenol, Berkan Eryüz, Rouzier, Marechal)
Setler: 32-34, 27-25, 25-23, 28-26
Süre: 135 dakika (40, 32, 30, 33)
Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
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