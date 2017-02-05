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Fenerbahçe: 3 - Ziraat Bankası: 0
05 Şubat 2017 , 20:59
Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.
Salon: Metro Enerji Arena
Hakemler: Erdal Akıncı, Erol Akbulut
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Moalla, Ogulcan Yatgın)
Ziraat Bankası: Rauwerding, Emre Savaş, Van Dijk, Burak Güngör, Koray Şahin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Nilsson, Komarov, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz)
Setler: 25-17, 27-25, 25-20
Süre: 85 dakika (24, 32, 29)
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