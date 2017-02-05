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Fenerbahçe: 3 - Ziraat Bankası: 0

Tarih05 Şubat 2017 , 20:59

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Fenerbahçe: 3 - Ziraat Bankası: 0

Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.

Salon: Metro Enerji Arena

Hakemler: Erdal Akıncı, Erol Akbulut

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Moalla, Ogulcan Yatgın)

Ziraat Bankası: Rauwerding, Emre Savaş, Van Dijk, Burak Güngör, Koray Şahin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Nilsson, Komarov, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz)

Setler: 25-17, 27-25, 25-20

Süre: 85 dakika (24, 32, 29)

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