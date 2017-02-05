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Halkbank rahat kazandı!
05 Şubat 2017 , 17:51
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Halkbank
Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Şanlıurfa GAP Arena
Hakemler: Mahmut Karaca, Tuncay Kandemir
Şanlıurfa Memleketspor: Mert Tetik, Tan Berke, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Mete Güngör, Cem Köy (Kaan Susam)
Halkbank: Samet Güneş, Kemal Kayhan, Aleh, Rıfat Çevikel, Dejan, Emre Batur (Felipe, Resul Tekeli, Abdullah Cam)
Setler: 14-25, 23-25, 14-25
Süre: 77 dakika (22, 31, 24
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Halkbank
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