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Halkbank rahat kazandı!

Tarih05 Şubat 2017 , 17:51

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Halkbank rahat kazandı!

Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Şanlıurfa GAP Arena

Hakemler: Mahmut Karaca, Tuncay Kandemir

Şanlıurfa Memleketspor: Mert Tetik, Tan Berke, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Mete Güngör, Cem Köy (Kaan Susam) 

Halkbank: Samet Güneş, Kemal Kayhan, Aleh, Rıfat Çevikel, Dejan, Emre Batur (Felipe, Resul Tekeli, Abdullah Cam)

Setler: 14-25, 23-25, 14-25 

Süre: 77 dakika (22, 31, 24

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