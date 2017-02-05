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Tokat Plevne: 1 - Afyon Belediyesi Yüntaş: 3
05 Şubat 2017 , 17:05
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Afyon Belediyesi Yüntaş deplasmanda, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
Salon: Hüseyin Akbaş
Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil
Tokat Belediye Plevne: Atanasov, Murat, Statsenko, Arslan Ekşi, Hakan Polat, Gorchaniuk (Semih Çelik, Burak Hazırol, Andaç Kapan, Hasan Balcıoğlu, Taner Kabakcı, Ertan Ertekin)
Afyon Belediyesi Yüntaş: Serhat Coşkun, Borovnjak, Eren Fatih Uğur, Ropret, Burak Hascan, Willner (Selim Yıldırım, Ender Kıdoğlu, Mustafa Kırcı, Ahmet Arslan)
Setler: 23-25, 25-17, 16-25, 23-25
Süre: 99 dakika (27, 23, 21, 28)
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
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