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Tokat Plevne: 1 - Afyon Belediyesi Yüntaş: 3

Tarih05 Şubat 2017 , 17:05

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Tokat Plevne: 1 - Afyon Belediyesi Yüntaş: 3

Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Afyon Belediyesi Yüntaş deplasmanda, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Salon: Hüseyin Akbaş

Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil

Tokat Belediye Plevne: Atanasov, Murat, Statsenko, Arslan Ekşi, Hakan Polat, Gorchaniuk (Semih Çelik, Burak Hazırol, Andaç Kapan, Hasan Balcıoğlu, Taner Kabakcı, Ertan Ertekin)

Afyon Belediyesi Yüntaş: Serhat Coşkun, Borovnjak, Eren Fatih Uğur, Ropret, Burak Hascan, Willner (Selim Yıldırım, Ender Kıdoğlu, Mustafa Kırcı, Ahmet Arslan)

Setler: 23-25, 25-17, 16-25, 23-25

Süre: 99 dakika (27, 23, 21, 28)

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