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Plevne'de ayrılık..
06 Şubat 2017 , 17:09
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, antrenör Aykut Lale ile yollarını ayırdı.
Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu ile görüştüğünü belirterek, "Bugün yönetim kurulumuz ile bir toplantı yaptık. Karşılıklı anlaşarak, sözleşmemizi sona erdirdik." dedi.
Tokat Belediye Plevne'de 2 sezon görev yaptığını anlatan Lale, "Bu takımı 2. Lig'den, 1. Lig'e çıkardık. Bu takımda şampiyonluk yaşadım. Görev yaptığım zamanlarda bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Tokat Belediye Plevne'ye ligde başarılar diliyorum." diye konuştu.
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- Erkekler 1. Lig
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