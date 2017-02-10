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Fenerbahçe, Arkas'a şans tanımadı!
10 Şubat 2017 , 19:13
Arkas Spor: 0 - Fenerbahçe: 3
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Cihat Küçükboyacı
Arkas Spor: Hasan Sıkar, Sanders, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Sanchez, Mauricio, (Ahmet Karataş, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu, Bravo, Muhammet Kaya)
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Moalla, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın)
Setler: 20-25, 21-25, 22-25
Süre: 87 dakika (27, 28, 32)
Voleybol Efeler Ligi 15. hafta ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
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