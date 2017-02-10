Voleybol Efeler Ligi'nde 12 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak İnegöl Belediyespor'un antrenörü Levent Zoroğlu, sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Takımda sakatlık sorunu olmadığını ifade eden Zoroğlu, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Rakip takım kendi evinde oynayacak ve mutlaka galibiyet almak isteyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, üst üste 3 haftadır yeniliyor. Eminim bu maçı, çıkış olarak düşüneceklerdir. Biz de hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımız güzel devam ediyor. İnşallah güzel bir maçta, güzel bir sonuçla evimize döneriz." şeklinde konuştu.