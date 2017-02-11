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Halkbank ter attı!

Tarih11 Şubat 2017 , 17:29

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Halkbank ter attı!

Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş

Halkbank: Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Fonteles, Emre Batur, Miljkovic, Akhrem (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)

Tokat Belediye Plevne: Arslan Ekşi, Gorchaniuk, Taner Kabakcı, Statsenko, Atanasov, Murat Palavar (Burak Hazırol, Semih Çelik, Hasan Balcıoğlu, Ertan Ertekin, Orçun Ergün)

Setler: 25-18, 25-19, 25-19    

Süre: 75 dakika (23, 27, 25)

 

Efeler Voleybol Ligi'nde Halkbank, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. 

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