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Ziraat Bankası, Galatasaray'ı mağlup etti
11 Şubat 2017 , 16:01
Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
- Detaylar -
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Çetin Ok
Ziraat Bankası: Rauwerdink, Ulaş Kıyak, Burak Güngör, Emre Savaş, Nilsson, Koray Şahin (Volkan Döne, Van Dijk, Vefa Yılmaz)
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Murathan Kısal, Halil Yücel, Bartman, Samuel, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Berkay Özdemir)
Setler: 25-12, 20-25, 25-18, 25-21
Süre: 103 dakika (23, 26, 28, 26)
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