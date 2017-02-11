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Ziraat Bankası, Galatasaray'ı mağlup etti

Tarih11 Şubat 2017 , 16:01

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Ziraat Bankası, Galatasaray'ı mağlup etti

Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. 

- Detaylar -

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Çetin Ok

Ziraat Bankası: Rauwerdink, Ulaş Kıyak, Burak Güngör, Emre Savaş, Nilsson, Koray Şahin (Volkan Döne, Van Dijk, Vefa Yılmaz)

Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Murathan Kısal, Halil Yücel, Bartman, Samuel, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Berkay Özdemir)

Setler: 25-12, 20-25, 25-18, 25-21

Süre: 103 dakika (23, 26, 28, 26)  

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