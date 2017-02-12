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İnegöl, İBB deplasmanında galip

Tarih12 Şubat 2017 , 20:00

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İnegöl, İBB deplasmanında galip

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1 - İnegöl Belediyespor: 3

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun Şener

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Matic, Arslan Ekşi, Marechal, Özkan Hayırlı, Price, Coskovic (Erdem Sonat, Caner Pekşen, Rouzier, Kadir Cin, Le Goff) 

İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Başaran, Klapwijk, Bahov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Tunç Ayhan, Görkem Sertel)

Setler: 23-25, 21-25, 26-24, 16-25

Süre: 107 dakika (27, 27, 29, 24)

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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