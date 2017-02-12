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İnegöl, İBB deplasmanında galip
12 Şubat 2017 , 20:00
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1 - İnegöl Belediyespor: 3
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun Şener
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Matic, Arslan Ekşi, Marechal, Özkan Hayırlı, Price, Coskovic (Erdem Sonat, Caner Pekşen, Rouzier, Kadir Cin, Le Goff)
İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Başaran, Klapwijk, Bahov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Tunç Ayhan, Görkem Sertel)
Setler: 23-25, 21-25, 26-24, 16-25
Süre: 107 dakika (27, 27, 29, 24)
Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
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