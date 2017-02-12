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Maliye cezayı kesti!
12 Şubat 2017 , 15:33
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Milli Piyango
Maliye Piyango: 3 - Şanlıurfa Memleketspor: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Bilal Çağlar
Maliye Piyango: Ufuk Minici, İzzet Ünver, Sercan Bidak, Gjorgiev, Stankovic, Uğur Güneş (Sefer Yeşilöz, Samet Gümüş, Ceyhun Tendar)
Şanlıurfa Memleketspor: Bünyamin Aslan, Cem Köy, Taha Sabah, Kaan Susam, Mete Güngör, Mert Tetik (Engin Özbek, Metin Durmuş)
Setler: 25-16, 25-17, 25-17
Süre: 70 dakika (24, 24, 22)
Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Maliye Piyango, sahasında Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi.
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Milli Piyango
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