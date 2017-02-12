Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Erkekler 1. Lig

Maliye cezayı kesti!

Tarih12 Şubat 2017 , 15:33

Yorum
Maliye cezayı kesti!

Maliye Piyango: 3 - Şanlıurfa Memleketspor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Bilal Çağlar

Maliye Piyango: Ufuk Minici, İzzet Ünver, Sercan Bidak, Gjorgiev, Stankovic, Uğur Güneş (Sefer Yeşilöz, Samet Gümüş, Ceyhun Tendar)

Şanlıurfa Memleketspor: Bünyamin Aslan, Cem Köy, Taha Sabah, Kaan Susam, Mete Güngör, Mert Tetik (Engin Özbek, Metin Durmuş)

Setler: 25-16, 25-17, 25-17

Süre: 70 dakika (24, 24, 22)

 

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Maliye Piyango, sahasında Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri

me