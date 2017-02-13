Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Erkekler 1. Lig

Beşiktaş, Afyon'da galip!

Tarih13 Şubat 2017 , 20:02

Yorum
Beşiktaş, Afyon'da galip!

Voleybol Efeler Ligi’nin 16.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-2 mağlup etti.

Afyon Belediye Yüntaş 2–3 Beşiktaş

Salon: Atatürk

Hakemler: Ozan Sarıkaya, İbrahim Ünal

Afyon Belediye Yüntaş:, Serhat Coşkun, Borovniak, Fatih Eren Uğur, Ropret, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Demirhan Durul, Selim Yıldırım, Furkan Dur, Burak Köse)

Beşiktaş: Nemec, Batuhan Alcı, Nikic, Erhan Dünge, Macıas, Fergat Akdeniz (Nuri Şahin, Çağlar Aksoylu, Mustafa Alkan, Görken Yazgan, Oğuzhan Altıntaş)

Setler: 22-25, 25-22, 25-20, 16-25,10-15

Süre:  122 Dakika (34, 28, 25, 21, 14)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri

me