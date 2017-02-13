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Beşiktaş, Afyon'da galip!
13 Şubat 2017 , 20:02
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- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
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Voleybol Efeler Ligi’nin 16.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-2 mağlup etti.
Afyon Belediye Yüntaş 2–3 Beşiktaş
Salon: Atatürk
Hakemler: Ozan Sarıkaya, İbrahim Ünal
Afyon Belediye Yüntaş:, Serhat Coşkun, Borovniak, Fatih Eren Uğur, Ropret, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Demirhan Durul, Selim Yıldırım, Furkan Dur, Burak Köse)
Beşiktaş: Nemec, Batuhan Alcı, Nikic, Erhan Dünge, Macıas, Fergat Akdeniz (Nuri Şahin, Çağlar Aksoylu, Mustafa Alkan, Görken Yazgan, Oğuzhan Altıntaş)
Setler: 22-25, 25-22, 25-20, 16-25,10-15
Süre: 122 Dakika (34, 28, 25, 21, 14)
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