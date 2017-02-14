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Arkas'a Alman rakip!
14 Şubat 2017 , 10:59
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında yarın Alman temsilcisi VfB Friedrichshafen'ı ağırlayacak.
Grupta son 2 maç öncesinde topladığı 7 puanla 2. sırada yer alan Arkas Spor, deplasmanda 3-2 yendiği VfB Friedrichshafen ile saat 19.30'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da karşılaşacak. Müsabakayı, Sırbistan'dan Andjelko Popovic ile İtalya'dan Andrea Puecher yönetecek.
Arkas Spor, müsabakayı kazanması halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
Grubun diğer karşılaşmasında Fransız temsilcisi Paris Volley, Rus ekibi Zenit'i konuk edecek.
Avrupa kupalarında 88. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 87 karşılaşmada 52 galibiyet elde etti, 35 yenilgi aldı.
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