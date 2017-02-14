Başkent ekipleri Avrupa sınavında!

Ankara ekiplerinden Halkbank ve Ziraat Bankası'nın, voleybolda Avrupa kupalarındaki mücadelesi sürüyor.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 4 yenilgiyle puansız son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansı kalmayan Halkbank, 5. maçında yarın Rus Belogorie Belgorod'u konuk edecek. TVF Başkent Salonu'ndaki karşılaşma 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Bulgar Konstantin Yovchev ile Portekizli Pawel Burkiewicz yönetecek.

Erkekler Challenge Kupası'nda çeyrek finale yükselen ve Hollanda'nın Draisma Dynamo takımıyla eşleşen Ziraat Bankası ise ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Apeldoorn kentindeki müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Maçta hakemler, Yunan Emmanouil Georgiadis ile Gürcistan'dan Stephane Takaichvili görev yapacak.