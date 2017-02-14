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Galatasaray çok avantajlı!
14 Şubat 2017 , 22:07
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Voleybol Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 3-0 yendi.
Tel Aviv'de oynanan maçta sarı-kırmızılılar, çekişmeli geçen setleri, 23-25, 23-25 ve 25-27'lik sonuçlarla kazandı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İlk maçta büyük avantaj elde eden Galatasaray HDI Sigorta, rövanş için 1 Mart Çarşamba günü rakibini İstanbul'da konuk edecek.
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