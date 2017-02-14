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İBB'ye Rus rakip!
14 Şubat 2017 , 10:36
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- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Rusya'nın Dinamo Moskova takımına konuk olacak.
A Grubu'nda 1 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 4 puanla 3. sırada yer alıyor. İkişer galibiyet ve mağlubiyeti olan ev sahibi takım ise topladığı 6 puanla 2. basamakta bulunuyor.
Sports Palace'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Smart Spor 2 HD naklen yayınlayacak.
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
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