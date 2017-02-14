İBB'ye Rus rakip!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Rusya'nın Dinamo Moskova takımına konuk olacak.

A Grubu'nda 1 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 4 puanla 3. sırada yer alıyor. İkişer galibiyet ve mağlubiyeti olan ev sahibi takım ise topladığı 6 puanla 2. basamakta bulunuyor.

Sports Palace'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Smart Spor 2 HD naklen yayınlayacak.